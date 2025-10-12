Лукашенко дал совет Зеленскому

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо вернуться за стол переговоров, потому что счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств», — сказал он, добавив, что по этой причине надо «сесть и договориться».
В ходе интервью глава белорусского государства также отметил, что проблема урегулирования российско-украинского конфликта на сегодняшний день в большей степени заключается в Зеленском. При этом, по словам политика, до недавнего времени он был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности.
26 сентября Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским. Белорусский лидер напомнил о своем предложении в начале специальной военной операции (СВО) — «сесть и договориться руководителям трех славянских государств об окончании «этой непонятной войны».
Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.