Лукашенко дал совет Зеленскому

Лукашенко: Зеленскому нужно вернуться к переговорам, или Украина будет несчастна
Сергей Бобылев/Стрингер/РИА Новости

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо вернуться за стол переговоров, потому что счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств», — сказал он, добавив, что по этой причине надо «сесть и договориться».

В ходе интервью глава белорусского государства также отметил, что проблема урегулирования российско-украинского конфликта на сегодняшний день в большей степени заключается в Зеленском. При этом, по словам политика, до недавнего времени он был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности.

26 сентября Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским. Белорусский лидер напомнил о своем предложении в начале специальной военной операции (СВО) — «сесть и договориться руководителям трех славянских государств об окончании «этой непонятной войны».

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

