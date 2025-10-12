Лукашенко назвал Зеленского проблемой урегулирования конфликта на Украине

Лукашенко: проблема в урегулировании на Украине заключается в Зеленском

Проблема урегулирования конфликта на Украине в большей степени заключается в президенте республики Владимире Зеленском. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вы знаете, я все больше был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности, но мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, <...> а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — сказал глава государства.

26 сентября Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским. Белорусский лидер напомнил о своем предложении в начале специальной военной операции (СВО) — «сесть и договориться руководителям трех славянских государств об окончании «этой непонятной войны».

В этот же день президент Белоруссии посоветовал успокоиться своему украинскому коллеге, угрожающему ударами по Кремлю. Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится, подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.