Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его

Лукашенко назвал хамские заявления Зеленского о нем и Путине «полной чепухой»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/Стрингер/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной чепухой» заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал его стариком. Его слова передает БелТА.

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — высказался Лукашенко.

Владимир Зеленский нахамил Александру Лукашенко, когда комментировал его призыв к лидерам трех стран России, Украины и Белоруссии «сесть и договориться о завершении этой непонятной войны». Украинский президент заявил, что ему трудно реагировать на слова Лукашенко, который «живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир и они там, два старых деда, болтают».

До этого Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, успокоиться. По мнению белорусского лидера, Зеленский потеряет все, если не остановится. Лукашенко добавил, что сейчас есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые были услышаны в том числе президентом США Дональдом Трампом. Лукашенко дал понять, что Зеленскому стоит на них согласиться.

Ранее Лукашенко оценил прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

