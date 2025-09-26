Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским.

При этом он отметил, что украинский лидер хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обращается уже публично по этому вопросу.

«Я бы хотел с ним вот просто поговорить. Ну и, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России от вас, у меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил о своем предложении, которое прозвучало в начале специальной военной операции (СВО), сесть и договориться руководителям трех славянских государств об окончании «этой непонятной войны».

«Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — подчеркнул Лукашенко.

До этого Зеленский заявил о своей готовности встретиться с Путиным в Казахстане. По словам президента Украины, Киев предлагал Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральные европейские страны Австрию и Швейцарию в качестве площадок для встречи.

17 сентября украинский лидер сообщил, что не может посетить Москву для встречи с Путиным, так как это столица страны, которая, по его утверждению, нападает на Украину.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным «без каких-либо условий».