В ХАМАС рассказали, когда сдадут оружие

В ХАМАС исключили разоружение до окончания оккупации в регионе

ХАМАС разоружится, когда прекратится оккупация региона, заявил РИА Новости член политбюро палестинского радикального движения Мухаммед Наззаль.

Он считает «неприемлемым» вопрос наличия оружия в руках ХАМАС с учетом исторической памяти палестинского народа.

«Наличие оружия связано с существованием оккупации», — сказал Наззаль.

Он подчеркнул, что в оружии не будет необходимости после ее окончания.

До этого член политбюро движения выступил против назначения «верховного комиссара» в сектор Газа или международной опеки над анклавом. Он счел этот сценарий возвращением к старой колониальной идее.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.