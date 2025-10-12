ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

ХАМАС против назначения «верховного комиссара» в сектор Газа или международной опеки над анклавом, сообщил РИА Новости член политбюро палестинского радикального движения Мухаммед Наззаль.

Он счел этот сценарий возвращением Газы к старой колониальной идее.

«У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня. Кроме того, мы отвергаем идею международной опеки над сектором Газа и палестинским народом», — сказал Наззаль.

Он подчеркнул, что палестинцы должны сами управлять собой.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе.