ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания мирного соглашения

ХАМАС отказался участвовать в церемонии подписания соглашения о мире в Газе
Ramadan Abed/Reuters

Палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран, передает Le Figaro.

Бадран отметил, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции.

«Саммит мира» по случаю прекращения огня в секторе Газа пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

В этот же день глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что в рамках соглашения израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей. По его словам, на свободу выйдут 250 заключенных и 1,7 тысячи жителей анклава.

Ранее представитель ХАМАС раскрыл, когда будут освобождены израильские заложники.

