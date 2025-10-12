На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии оценили вероятность нападения со стороны России

Avangarde: около 60% жителей Румынии не верят в возможность нападения России
Creative Lab/Shutterstock

Порядка 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса компании Avangarde.

Исследование проводилось в период с 6 по 10 октября с помощью телефонного анкетирования. В нем приняли участие 920 человек. Уровень допустимой погрешности составляет 3,4%.

Опрос показал, что 42% респондентов думают, что сейчас опасность подобного инцидента крайне невелика, а 16% считают этот риск очень незначительным или его вообще нет.

При этом 4% считают, что опасность очень высока, а 29% жителей назвали подобную вероятность просто высокой. Кроме того, около 9% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Исследователи также попросили жителей оценить, как правительство Румынии справляется с национальной обороной. Более половины граждан (58%) заявили, что власти плохо управляют этой сферой. Довольны остались всего 22% респондентов. Остальные участники исследования не стали высказывать свое мнение.

10 октября сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США резолюцию, осуждающую предполагаемое нарушение воздушного пространства НАТО со стороны РФ.

В качестве примеров нарушений были перечислены инцидент с дронами в Польше 9 сентября, появление дрона в воздушном пространстве Румынии 14 сентября и четыре появления российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии.

Ранее стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии.

