Стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии

Украинские самолеты за последние три года как минимум семь раз нарушили воздушное пространство Румынии. Об этом пишет портал Fanatik со ссылкой на министерство обороны республики.
В материале говорится, что депутат от партии «Альянс за объединение румын» Даниэль Биро обратился в военное ведомство с вопросом, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство страны с 2022 года.
«С начала конфликта на Украине было зафиксировано семь случаев несанкционированного использования украинскими самолетами национального воздушного пространства республики», — рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, украинские самолеты якобы непреднамеренно оказывались в небе над Румынией. В заявлении подчеркивается, что они находились в воздушном пространстве страны не более 12 минут. В связи с этим в ведомстве считают, что данные инциденты «не представляли прямой военной угрозы».
1 октября министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что власти намерены в ближайшее время наладить совместное с Украиной производство беспилотников. Эти дроны будут предназначены для нужд самой республики, так и для поставок союзникам по НАТО и Европейскому союзу.
Ранее в Румынии оценили вероятность введения бесполетной зоны над Украиной.