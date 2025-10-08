На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии

Самолеты Украины с 2022 года семь раз нарушали воздушное пространство Румынии
close
Николай Лазаренко/Пресс-служба президента Украины/РИА «Новости»

Украинские самолеты за последние три года как минимум семь раз нарушили воздушное пространство Румынии. Об этом пишет портал Fanatik со ссылкой на министерство обороны республики.

В материале говорится, что депутат от партии «Альянс за объединение румын» Даниэль Биро обратился в военное ведомство с вопросом, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство страны с 2022 года.

«С начала конфликта на Украине было зафиксировано семь случаев несанкционированного использования украинскими самолетами национального воздушного пространства республики», — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, украинские самолеты якобы непреднамеренно оказывались в небе над Румынией. В заявлении подчеркивается, что они находились в воздушном пространстве страны не более 12 минут. В связи с этим в ведомстве считают, что данные инциденты «не представляли прямой военной угрозы».

1 октября министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что власти намерены в ближайшее время наладить совместное с Украиной производство беспилотников. Эти дроны будут предназначены для нужд самой республики, так и для поставок союзникам по НАТО и Европейскому союзу.

Ранее в Румынии оценили вероятность введения бесполетной зоны над Украиной.

