В Британии разгорелся скандал вокруг советника Стармера по нацбезопасности

В правительстве Великобритании разгораются внутренние споры о возможной отставке советника премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники, причиной стали последствия скандала, связанного с отказом от уголовного преследования предполагаемых китайских шпионов.

По данным издания, один из министров допустил, что ситуация вокруг Пауэлла может обостриться в ближайшие дни. Оппозиционные партии усиливают критику, что может негативно повлиять на рейтинги правящей лейбористской партии и самого премьера Кира Стармера. Не исключено, что вопрос будет вынесен на экстренное обсуждение в Палате общин 13 октября.

Поводом для скандала стало решение Королевской прокурорской службы от 15 сентября снять обвинения против двух британцев — Кристофера Берри и Кристофера Кэша, которых подозревали в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. По версии следствия, с декабря 2021 по февраль 2023 года они собирали и передавали данные, потенциально представлявшие интерес для иностранного государства.

Как писала Financial Times, дело развалилось после того, как заместитель советника премьера по нацбезопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать Китай «врагом». Источники издания утверждали, что обвинения были сняты, поскольку Лондон стремился сохранить стабильные отношения с Пекином.

Джонатан Пауэлл занял пост советника Кира Стармера по национальной безопасности в декабре 2024 года. С 1997 по 2007 год, он возглавлял аппарат канцелярии премьер-министра при Тони Блэре.

Ранее стало известно, что США угрожают прекратить обмениваться разведданными с Британией из-за «китайских шпионов».