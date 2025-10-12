На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США угрожают прекратить обмениваться разведданными с Британией из-за «китайских шпионов»

Times: США угрожают прекратить обмен данными с Британией из-за «шпионов Китая»
close
Depositphotos

США пригрозили прекратить обмениваться разведданными с Британией после того, как Соединенное Королевство сняло обвинения с двух своих граждан по делу о шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет The Times.

«Белый дом предупредил [премьера Великобритании Кира] Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения и может поставить под угрозу обмен разведданными», — говорится в статье.

Там уточняется, что в 2023 году британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри обвинили в шпионаже в пользу Китая. Они отрицали свою вину. Спустя два года обвинения с мужчин сняли, потому что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств того, что КНР угрожает нацбезопасности королевства.

В офисе британского премьера подчеркивали, что никто не способствовал прекращению дела. Однако это произошло на фоне попыток властей королевства наладить отношения с Китаем. Так, Пекину со второй попытки удалось получить разрешение на строительство в Лондоне своего «мегапосольства». Это стало возможным после прихода к власти в Британии лейбористов и обсуждения строительства лидером КНР Си Цзиньпином напрямую со Стармером.

Ранее американца уволили за отношения с женщиной из компартии Китая.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами