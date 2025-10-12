США угрожают прекратить обмениваться разведданными с Британией из-за «китайских шпионов»

США пригрозили прекратить обмениваться разведданными с Британией после того, как Соединенное Королевство сняло обвинения с двух своих граждан по делу о шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет The Times.

«Белый дом предупредил [премьера Великобритании Кира] Стармера, что отсутствие преследования двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения и может поставить под угрозу обмен разведданными», — говорится в статье.

Там уточняется, что в 2023 году британцев Кристофера Кэша и Кристофера Берри обвинили в шпионаже в пользу Китая. Они отрицали свою вину. Спустя два года обвинения с мужчин сняли, потому что прокуратура не смогла получить достаточно доказательств того, что КНР угрожает нацбезопасности королевства.

В офисе британского премьера подчеркивали, что никто не способствовал прекращению дела. Однако это произошло на фоне попыток властей королевства наладить отношения с Китаем. Так, Пекину со второй попытки удалось получить разрешение на строительство в Лондоне своего «мегапосольства». Это стало возможным после прихода к власти в Британии лейбористов и обсуждения строительства лидером КНР Си Цзиньпином напрямую со Стармером.

