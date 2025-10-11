Вучич высказался о предложениях Москвы по поставкам газа в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство предложением, поступившим от российской стороны, относительно газовых поставок в страну. Об этом он заявил в интервью, опубликованном порталом Informer.

«Нам предложили договор по поставкам газа до Нового года. Нас эта новость сильно разочаровывает», — сказал президент.

Сербский лидер отметил, что длительное соглашение о поставках газа планировалось заключить еще в мае текущего года.

Президент Сербии запланировал на 13 октября встречу с руководителем «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, чтобы представить предложения Белграда, которые, по его мнению, будут выгодны и российской стороне. При этом он выразил сомнения в том, что эти предложения будут одобрены российской стороной.

Проблема обеспечения энергетической безопасности Сербии стала более острой после введения на этой неделе санкций со стороны США в отношении сербской нефтяной компании NIS.

Ранее Вучич рассказал о своей просьбе к главе РФ Владимиру Путину по вопросу поставок газа.