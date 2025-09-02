На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич рассказал о своей просьбе к Путину по вопросу поставок газа

Вучич попросил у Путина хорошие цены на газ, большие объемы и гибкость поставок
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич попросил российского коллегу Владимира Путина включить в новый договор о поставках природного газа большие объемы топлива и хорошую цену на него. Об этом рассказал сам сербский лидер, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас республика получает большую часть газа из РФ. Азербайджан также поставляет топливо в Сербию, но в меньших количествах. Как сказал Вучич, газ используется не только для промышленности и домовладений, но и для производства электроэнергии.

«Для всего этого нам нужна гибкость поставок, об этом я просил президента Путина, просил хорошую цену и большие объемы. Это для нас три ключевые вещи», — подчеркнул сербский лидер.

По его словам, страна намерена зимой зарезервировать часть своего газа на хранение в Венгрии. Аналогичным образом Сербия поступила в 2024 году.

Вучич и Путин провели переговоры 2 сентября в столице Китая. Встреча, которая проходила в государственной резиденции «Дяоюйтай», продолжалась более часа. После ее завершения президент Сербии заявил, что они с российским лидером договорились совместно решать вопрос, касающийся введения американских санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

Ранее в Сербии пообещали сохранять нейтралитет в отношении РФ.

