Депутат Рады заявила о конфликтах Ермака с украинскими чиновниками

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак имеет личные конфликты с главой Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кириллом Будановым и вице-премьером республики Михаилом Федоровым. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью журналистке Юлии Забелиной, доступном на ее YouTube-канале.

«У Андрея Борисовича [Ермака] довольно сложный характер. У него есть ряд конфликтов, а у других есть ряд конфликтов с ним. В частности, среди этих конфликтов мы можем назвать Буданова и Михаила Федорова», — сказала парламентарий.

Безуглая не стала раскрывать детали конфликтов между Ермаком, Будановым и Федоровым.

6 октября бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл подробности взаимоотношений между украинским лидером Владимиром Зеленским и Ермаком. По его словам, те, кто утверждают, что Украиной на самом деле управляет Ермак, ничего не знают. По данным Арестовича, все ключевые решения принимает Зеленский, а Ермак является его «менеджером».

Ранее Ермак предложил Зеленскому реформу его офиса.