Арестович рассказал, как Зеленский «брутально» ставил Ермака на место

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» раскрыл подробности взаимоотношений между президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

По его словам, те, кто утверждают, что Украиной на самом деле управляет Андрей Ермак, ничего не знают. По данным Арестовича, все ключевые решения принимает Зеленский, а Ермак является его «менеджером».

«И хотя он [Ермак] многое пытается решать сам, между ними идет война за границы. Я был свидетелем лично, <…> нескольких очень серьезных скандалов между Зеленским и Ермаком, где Зеленский крайне брутально ставил Ермака на место. Бесцеремонно абсолютно», — рассказал политик.

До этого The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Владимир Зеленский и узкий круг его доверенных лиц сосредоточили власть на Украине в своих руках. Как отмечает издание, назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра отражает растущую концентрацию власти под руководством Зеленского.

