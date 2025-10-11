Орбан: в Венгрии начался сбор подписей под петицией против военных планов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил сбор подписей в стране против военных планов лидеров стран Европейского союза. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Венгрию ждет «жаркая осень», Европа стремительно приближается к войне. Таким образом Орбан прокомментировал военный план Брюсселя, представленный европейскими лидерами на неформальном саммите в Копенгагене в начале октября. Согласно этому плану, Европа будет платить за покупку оружия для Украины, украинцы продолжают воевать, чтобы «истощить» Россию.

Орбан подчеркнул, что Венгрия этого не хочет и поэтому Европейский союз развернул против нее кампанию по дискредитации.

«Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции», — отметил премьер.

Премьер добавил, что Венгрия не может стоять в стороне и наблюдать за этим, страна должна показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому 11 октября власти начинают сбор подписей против военных планов Брюсселя, заключил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.