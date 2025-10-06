На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада

Орбан заявил, что Венгрии не следует переходить на евро, так как ЕС распадается
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрии не следует переходить на евро, поскольку Европейский союз находится в процессе распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью сайту экономических новостей EconomX.

«Европейский Союз находится в беде, он находится в процессе распада, он просто разваливается сейчас», — сказал Орбан, отвечая на вопрос о введении евро.

По его мнению, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится, а ЕС останется для страны «лишь пройденным этапом жизни».

Премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба Венгрии была связана с союзом теснее, чем сейчас. Евро послужит этой цели, подчеркнул он.

Орбан добавил, что это так же связано с тем, что с момента президентства Дональда Трампа в страну уже поступили американские инвестиции на сумму 150 млрд форинтов (1 венгерский форинт = €0,0026).

1 октября венгерский премьер заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать прямое участие Европы в вооруженном конфликте. При таком развитии событий деньги европейских налогоплательщиков отправятся Киеву, добавил он.

Ранее Орбан пригрозил Брюсселю судом в случае лишения Венгрии права вето.

