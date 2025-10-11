Команда Трампа опубликовала видео с русскоязычным треком Скриптонита

Команда президента США Дональда Трампа опубликовала ролик, сопровождаемый русскоязычной песней казахстанского рэпера Скриптонита «Не расслабляйся». Видео появилось в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах президент США вместе с внучкой Кай играет в гольф, а также перемещается на гольф-каре. Аккаунты «teamtrump» в TikTok и Instagram не являются официальными страницами Белого дома. Ранее они использовались для предвыборной кампании Трампа, а теперь выполняют роль его личных каналов для публикации контента.

В начале октября Дональд Трамп опубликовал в соцсети Х сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, где он бросает красную кепку с надписью Trump 2028 на голову лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису.

До этого официальный аккаунт Белого дома на фоне приостановки работы правительства (шатдауна) начал публиковать видеоролики, на которых Джеффрис изображен в сомбреро, созданном с помощью искусственного интеллекта. В администрации Трампа добавили, что с каждым новым днем шатдауна размер головного убора будет увеличиваться.

Ранее Трамп заявил, что спас TikTok.