Трамп высмеял лидера демократов Джеффриса в ИИ-ролике

Трамп высмеял Джеффриса в ИИ-видео, где тому на голову летит кепка Trump 2028
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Х сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, где он бросает красную кепку с надписью Trump 2028 на голову лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису.

До этого официальный аккаунт Белого дома на фоне приостановки работы правительства (шатдаун) начал публиковать видеоролики, на которых Джеффрис изображен в сомбреро, созданном с помощью искусственного интеллекта. В администрации Трампа добавили, что с каждым новым днем шатдауна размер головного убора будет увеличиваться.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о возможных последствиях шатдауна в США.

