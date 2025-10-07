Трамп заявил, что спас TikTok и теперь молодые американцы перед ним в долгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас TikTok и теперь молодежь перед ним в большом долгу. Об этом он сказал в своем новом видеоролике в TikTok.

«Всем молодым людям. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной», — заявил американский лидер.

Он обратился к молодым людям из Овального кабинета и напомнил, что однажды кто-то из них будет сидеть на этом месте.

Это первое видео, опубликованное на странице Трампа с ноября прошлого года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и появился в аккаунте 5 ноября, в день всеобщего голосования.

25 сентября Трамп утвердил сделку о переходе TikTok в США под контроль совместного предприятия. Согласно указу, теперь TikTok будет контролироваться представителями США и «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником», поскольку прежнему владельцу социальной сети, компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.

Ранее выяснилось, что Белый дом получит многомиллиардный сбор от инвесторов TikTok.