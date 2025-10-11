На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

New York Times отказалась принимать новую политику Пентагона в отношении СМИ

Газета New York Times не стала подписывать документ Пентагона о деятельности СМИ
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Редакция американской газеты The New York Times отказалась подписывать пересмотренный вариант политики Пентагона в отношении СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении издания, передает ТАСС.

В сентябре газета Washington Post писала, что Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в том числе конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации. Нововведения предполагают, что информация министерства должна быть предварительно одобрена для распространения, даже если она не является секретной.

«Журналисты The New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой (Конституции США о свободе прессы — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, ежегодно вооруженные силы США финансируются за счет денег налогоплательщиков почти на триллион долларов, поэтому люди имеют право знать, какую работу проводят правительство и военные.

Представители редакции добавили, что выражали обеспокоенность инициативой Пентагона с момента первого подобного заявления.

До этого министерства Пит Хегсет заявил, что Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании ведомства. Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой.

Ранее СМИ сообщили, что шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами