New York Times отказалась принимать новую политику Пентагона в отношении СМИ

Редакция американской газеты The New York Times отказалась подписывать пересмотренный вариант политики Пентагона в отношении СМИ. Об этом говорится в официальном заявлении издания, передает ТАСС.

В сентябре газета Washington Post писала, что Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить информацию ведомства, в том числе конфиденциальную, которую не одобрили специально для публикации. Нововведения предполагают, что информация министерства должна быть предварительно одобрена для распространения, даже если она не является секретной.

«Журналисты The New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой (Конституции США о свободе прессы — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, ежегодно вооруженные силы США финансируются за счет денег налогоплательщиков почти на триллион долларов, поэтому люди имеют право знать, какую работу проводят правительство и военные.

Представители редакции добавили, что выражали обеспокоенность инициативой Пентагона с момента первого подобного заявления.

До этого министерства Пит Хегсет заявил, что Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании ведомства. Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой.

Ранее СМИ сообщили, что шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком.