СМИ: шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком

Daily Mail: Хегсет боится за свою безопасность после покушения на Кирка

Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после того, как консервативный активист Чарли Кирк был ранен в шею и не выжил. Об этом пишет газета британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

В статье утверждается, что страхи шефа Пентагона подогревает супруга, которая считает его потенциальной целью нападения.

«Он, создавший образ воина, напуган», — сказал собеседник Daily Mail.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у Кирка были все шансы стать следующим хозяином Белого дома.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после покушения на Кирка.