На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пентагон изменил правила перемещения журналистов по зданию ведомства

Хегсет: Пентагон ужесточает правила перемещения журналистов в своем здании
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании ведомства. Об этом глава министерства Пит Хегсет заявил в интервью Fox News.

Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой. По его словам, по зданию представители СМИ могли передвигаться без удостоверения или сопровождения, а также заходить в офисы и общаться с кем угодно.

«Мы устанавливаем правила, похожие на те, что применяются в Белом доме <...>. Можно находиться в зоне для брифингов, но если вы перемещаетесь по зданию, то у вас должен быть бейдж <....> и вас будут сопровождать», — заявил министр.

В августе Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри А. Круза в связи с «утратой доверия».

Увольнение Круза последовало за отстранением ряда высокопоставленных военных чиновников, включая бывшего старшего советника Дэна Колдуэлла, экс-заместителя начальника штаба Дэрина Селника и экс-начальника штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колина Кэрролла. Их уволили в апреле в связи с скандалом об утечке секретных данных во время их работы в Пентагоне.

Ранее в США признали поспешным решением увольнение советников главы Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами