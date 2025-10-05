Пентагон изменил правила перемещения журналистов по зданию ведомства

Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании ведомства. Об этом глава министерства Пит Хегсет заявил в интервью Fox News.

Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой. По его словам, по зданию представители СМИ могли передвигаться без удостоверения или сопровождения, а также заходить в офисы и общаться с кем угодно.

«Мы устанавливаем правила, похожие на те, что применяются в Белом доме <...>. Можно находиться в зоне для брифингов, но если вы перемещаетесь по зданию, то у вас должен быть бейдж <....> и вас будут сопровождать», — заявил министр.

В августе Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона (DIA) генерал-лейтенанта Джеффри А. Круза в связи с «утратой доверия».

Увольнение Круза последовало за отстранением ряда высокопоставленных военных чиновников, включая бывшего старшего советника Дэна Колдуэлла, экс-заместителя начальника штаба Дэрина Селника и экс-начальника штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колина Кэрролла. Их уволили в апреле в связи с скандалом об утечке секретных данных во время их работы в Пентагоне.

Ранее в США признали поспешным решением увольнение советников главы Пентагона.