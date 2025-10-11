Трамп заявил, что Путин поддерживает перемирие в Газе

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин «полностью» поддерживает перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Путин, он полностью поддерживает. Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позднее Путин заявил, что Россия готова участвовать в реализации плана президента США, предполагающего мирное разрешение конфликта в секторе Газа. Он также порассуждал о том, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии мира. Путин отказался оценивать деятельность американского президента с этой точки зрения, но подчеркнул, что лидер США делает многое, чтобы урегулировать сложные кризисы.

Ранее ХАМАС отверг идею иностранного контроля в Газе.