В ЦАХАЛ сообщили о вступлении в силу соглашения о прекращении огня в Газе

ЦАХАЛ: соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С 12:00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что военные Южного командования находятся в указанном районе и продолжат устранять любые непосредственные угрозы.

9 октября лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. По его словам, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе. Это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям, уточнил глава Белого дома.

