ХАМАС отверг идею иностранного контроля в Газе

Палестинские движения ХАМАС, «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и Народный фронт освобождения Палестины выступили против идеи иностранного контроля над сектором Газа после урегулирования конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении группировок, передает ТАСС.

«Мы подчеркиваем наше решительное неприятие любой иностранной опеки», — говорится в заявлении.

В то же время группировки готовы «воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития» Газы.

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

Первая фаза урегулирования в секторе газа завершится 12 октября. На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а ХАМАС освободит всех заложников в обмен на освобождение части задержанных палестинцев.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.