Путин назвал условие, при котором план Трампа по Газе войдет в историю

Путин: Россия готова участвовать в реализации плана Трампа по Газе
Reuters

Россия готова участвовать в реализации плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, предполагающего мирное разрешение конфликта в секторе Газа. Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если наши друзья посчитают, что это так, мы, конечно, всегда будем готовы принять в этом участие. Мы на протяжении десятилетий в этом участвовали, и думаю, что России есть что сказать и что предложить», — отметил российский лидер.

Он также порассуждал о том, заслуживает ли Трамп Нобелевской премии мира. Путин отказался оценивать деятельность американского президента с этой точки зрения, но подчеркнул, что лидер США делает многое, чтобы урегулировать сложные кризисы, включая конфликт на Ближнем Востоке.

«Если удастся довести до конца все, <...> о чем он говорил, и что он пытается сделать, — это историческое событие», — заключил Путин.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.

