На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В Евросоюзе уверены, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Евросоюз имеет четкое представление о текущей обстановке в Грузии, включая последние события. Об этом заявила пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет «Интерфакс».

«Когда вы преследуете независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, когда вы меняете законы, чтобы дать преимущество вашей партии у власти, - это уже не демократия», — сказала она на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать исходящие из Тбилиси критические высказывания представителей грузинских властей в адрес ЕС.

По мнению Хиппер, партия «Грузинская мечта» предпринимает «отчаянные попытки скрыть формирующийся репрессивный режим».

8 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни одна страна-член Евросоюза не осудила попытку штурма президентской резиденции в Тбилиси, предпринятую радикальными элементами 4 октября.

«Более того, Евросоюз, БДИПЧ/ОБСЕ и другие субъекты позволили себе сделать заявления противоположного характера. Очевидно, что неосуждение насилия можно объяснить его поддержкой», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Ранее в Грузии назвали флаг ЕС «символом террора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами