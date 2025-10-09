На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины объяснил, почему сейчас выборы в стране невозможны

Политик Азаров назвал фальсификацией возможные президентские выборы на Украине
true
true
true
close
Shutterstock

В текущей обстановке президентские выборы на Украине невозможны, поскольку это будет сплошная фальсификация. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Не удивлюсь, что сам [украинский лидер Владимир] Зеленский сможет набрать 90% голосов. Не потому, что за него все проголосуют — а потому, что Киев будет фальсифицировать все, что можно сфальсифицировать. Реальные оппозиционные политические партии, да даже нейтральные — в Украине не существуют. Оппозиционных средств массовой информации нет. Страна запугана», — сказал политик.

При этом он отметил, что несмотря на отсутствие решения по выборам, политические круги Украины давно к ним готовятся. К примеру, создаются штабы, находятся источники финансирования.

8 октября французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Позднее Залужный опроверг информацию о своей подготовке к президентским выборам.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами