Экс-премьер Украины объяснил, почему сейчас выборы в стране невозможны

В текущей обстановке президентские выборы на Украине невозможны, поскольку это будет сплошная фальсификация. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Не удивлюсь, что сам [украинский лидер Владимир] Зеленский сможет набрать 90% голосов. Не потому, что за него все проголосуют — а потому, что Киев будет фальсифицировать все, что можно сфальсифицировать. Реальные оппозиционные политические партии, да даже нейтральные — в Украине не существуют. Оппозиционных средств массовой информации нет. Страна запугана», — сказал политик.

При этом он отметил, что несмотря на отсутствие решения по выборам, политические круги Украины давно к ним готовятся. К примеру, создаются штабы, находятся источники финансирования.

8 октября французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Позднее Залужный опроверг информацию о своей подготовке к президентским выборам.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.