СМИ сообщили о намерении Залужного выдвинуться на пост президента Украины

Залужный собирает команду для возможного выдвижения на пост президента Украины
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны, украинского посла в Великобритании Валерия Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Об этом сообщил французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники.

Портал не уточнил, ожидается ли создание политической партии, которую возглавит Залужный. Отмечается, что экс-главком является основным претендентом на пост президента Украины.

Опросы указывают на то, что Залужный может получить большую поддержку, как только Украина снова сможет провести выборы. По данным Intelligence Online, Залужный ничего не говорит о будущих политических планах, а его команда тщательно контролирует его публичные выступления в Лондоне.

Портал также называет одним из возможных сменщиков Зеленского руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. Портал отмечает, что Буданов косвенно мог подтвердить свои намерения баллотироваться на президентский пост, отметив, что сделает главой своего предвыборного штаба Андрея Юсова — пресс-секретаря ГУР.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.

Новости Украины
