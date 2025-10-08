На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Залужный ответил на слухи о своей подготовке к выборам президента Украины

Залужный опроверг информацию о своей подготовке к выборам президента Украины
true
true
true
close
Vogue

Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный вслед за своим пресс-секретарем опроверг информацию о своей подготовке к выборам президента Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой», — написал он.

Залужный добавил, что каждый, кто получает предложение от якобы его фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам.

Незадолго до этого медиасоветник Залужного Оксана Тороп также опровергла информацию о подготовке экс-главнокомандующего украинской армии к выборам на Украине.

Причиной этих заявлений стала публикация французского портала Intelligence Online, который со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами