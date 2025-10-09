Стало известно, сколько продлилась встреча Путина и Алиева в Душанбе

RT: встреча Путина и Алиева в Душанбе продолжалась больше часа

Президент России Владимир Путин покинул резиденцию в Душанбе, где у него состоялась встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что главы государств беседовали больше часа, после чего Путин отправился на саммит Центральная Азия — Россия.

В ходе встречи с Алиевым российский лидер рассказал президенту Азербайджана о причинах крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане в декабре прошлого года.

По его словам, в день трагедии средства ПВО отслеживали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пересекли границу России. Их попытались сбить. В итоге самолет был задет обломками ракет, которые выпустили военные.

Также лидеры стран обсудили двусторонние отношения. Президент РФ отметил, что российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительную динамику.

Ранее Путин заявил о значимости военной базы РФ в Таджикистане.