На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о значимости военной базы РФ в Таджикистане

Путин назвал военную базу РФ одним из гарантов безопасности в Таджикистане
true
true
true

Президент России Владимир Путин назвал российскую военную базу одним из гарантов безопасности в Таджикистане и во всем регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», — сказал глава государтсва по итогам российско-таджикистанских переговоров.

По словам Путина, Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, также активно взаимодействует с коллегами из Таджикистана, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

Ожидается, что в ходе своего визита глава РФ также примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и в заседании Совета глав государств СНГ. Во время визита в Душанбе, помимо прочего, предусматриваются двусторонние встречи главы российского государства с лидерами ряда стран.

Ранее Путин и Рахмон подписали новое соглашение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами