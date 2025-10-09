В Европе обсудят вопрос отправки миротворцев в сектор Газа

Страны Европы обсудят вопрос о миротворческих силах в секторе Газа на фоне вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Европейские страны обсудят в Париже вопрос о миротворческих силах в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Министры иностранных дел ведущих европейских держав соберутся в четверг днем в Париже, чтобы обсудить свой вклад в послевоенное устройство сектора Газа, отмечается в материале.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

