В Европе обсудят вопрос отправки миротворцев в сектор Газа

Sky News: европейские страны обсудят вопрос о миротворцах в секторе Газа
French Army/AP

Страны Европы обсудят вопрос о миротворческих силах в секторе Газа на фоне вступления в силу прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Европейские страны обсудят в Париже вопрос о миротворческих силах в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Министры иностранных дел ведущих европейских держав соберутся в четверг днем в Париже, чтобы обсудить свой вклад в послевоенное устройство сектора Газа, отмечается в материале.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее политолог предсказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС.

Война в Газе
