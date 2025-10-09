Политолог предсказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС

Между Израилем и палестинским движением ХАМАС начал действовать режим прекращения огня, который положил начало первому этапу сделки, но в будущем у сторон не получится перейти к заключению полноценного мирного соглашения, так как основные цели Израиля не достигнуты. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Геворг Мирзаян.

«Главная цель Израиля — полностью зачистить Газу от ХАМАС, чтобы фактически полностью уничтожить движение, — не выполнена, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху не собирается отказываться от этого. Сейчас стороны фактически договорились только о прекращении огня и освобождении заложников. Подобные договоренности были и раньше, но в последующем они ни к чему не приводили, так будет и в этот раз», — сказал политолог.

Белому дому нужна была быстрая сделка по Газе перед оглашением лауреата Нобелевской премии мира, чтобы американский президент Дональд Трамп мог похвалиться «еще одной законченной войной», считает Мирзаян. По его мнению, как только Трамп перестанет интересоваться происходящим в Газе, боевые действия возобновятся и станут более интенсивными.

«Многие говорят, что Нетаньяху пришлось пойти на уступки Трампу, но на самом деле он больше выигрывает от подобной сделки с ХАМАС. После того как вернутся все израильские заложники, на Нетаньяху уже не будут давить их родственники, и это полностью развяжет ему руки. Когда закончится первый этап договоренностей, правительство Израиля, скорее всего, скажет, что ХАМАС что-то нарушил и напал на их территорию, что даст им все возможности для продолжения зачистки сектора Газа», — пояснил Мирзаян.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее в Израиле призвали уничтожить ХАМАС после обмена заложниками.