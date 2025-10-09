На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля объявила о начале подготовки к реализации сделки с ХАМАС

ЦАХАЛ объявила о начале подготовки к реализации сделки с ХАМАС по мирному плану
true
true
true
close
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку к реализации сделки с палестинским движением ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания в скором времени», — говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, Израиль в течение суток после подписания соглашения с ХАМАС по первому этапу мирного плана выполнит первый этап частичного вывода сил из сектора Газа.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами