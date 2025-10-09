Трамп планирует выступить в парламенте Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Кнессете — парламенте Израиля. Его слова приводит журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Отмечается, что Трамп может выступить в парламенте Израиля по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Они хотят, чтобы я выступил в Кнессете, и я определенно сделаю это, если они этого хотят», — сказал глава Белого дома.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.