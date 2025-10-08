Президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе

Ас-Сиси пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по сектору Газа

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пригласил президента США Дональда Трампа посетить подписание соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, если оно будет достигнуто. Его слова приводит РИА Новости.

«Я приглашаю президента [США Дональда] Трампа в случае достижения соглашения посетить подписание этого соглашения в Египте», — сказал Ас-Сиси.

Официальные контакты между делегациями Израиля и палестинским движением ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.