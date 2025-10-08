Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с курдами в автономию

Если «игры» с сирийскими курдами «в автономию и сепаратизм» перерастут во что-то конкретное, то курдская проблема рискует взорваться в других странах региона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток», передает РИА Новости.

«Традиционные опасения многих заключаются в том, что «взорвется» курдская проблема, потому что если эти «игры» с сирийскими курдами «в автономию, в сепаратизм» выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — подчеркнул министр.

Лавров счел это серьезными рисками. По его словам, в единстве Сирии должны быть заинтересованы все страны, которые имеют то или иное влияние на ситуацию.

Накануне сирийский министр обороны Морхеф абу Касра сообщил, что Сирия смогла договориться с командованием курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке страны.

По его словам, соглашения удалось достичь в ходе встречи с главнокомандующим СДС Мазлумом Абди в Дамаске.

В мае министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани заявил, что отсрочка реализации соглашения между новыми властями и курдами, проживающими в северо-восточных регионах, продлит хаос в стране.

