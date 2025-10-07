Минобороны Сирии объявило о перемирии с курдами

Минобороны Сирии сообщило о достигнутом соглашении с курдами о прекращении огня

Сирия смогла договориться с командованием курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщил сирийский министр обороны Морхеф абу Касра, передает агентство SANA.

По его словам, соглашения удалось достичь в ходе встречи с главнокомандующим СДС Мазлумом Абди в Дамаске.

«Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях и военных позициях на севере и северо-востоке Сирии», — сказал министр.

Сообщается, что исполнение договора должно начаться обеими сторонами немедленно.

12 августа Shafaq News писало, что командование СДС привело в полную боевую готовность все свои вооруженные формирования и отряды службы внутренней безопасности «Асаиш», находящиеся в северо-восточном городе Ракка. Боевики обвинили власти в Дамаске в направленных против курдского ополчения провокациях и неоднократных нарушениях достигнутого ранее режима прекращения огня.

11 сентября на севере Сирии отряды СДС обстреляли поселки Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир. Это привело к столкновениям между курдами и армейскими подразделениями.

