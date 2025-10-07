На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Сирии объявило о перемирии с курдами

Минобороны Сирии сообщило о достигнутом соглашении с курдами о прекращении огня
close
Khalil Ashawi/Reuters

Сирия смогла договориться с командованием курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщил сирийский министр обороны Морхеф абу Касра, передает агентство SANA.

По его словам, соглашения удалось достичь в ходе встречи с главнокомандующим СДС Мазлумом Абди в Дамаске.

«Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях и военных позициях на севере и северо-востоке Сирии», — сказал министр.

Сообщается, что исполнение договора должно начаться обеими сторонами немедленно.

12 августа Shafaq News писало, что командование СДС привело в полную боевую готовность все свои вооруженные формирования и отряды службы внутренней безопасности «Асаиш», находящиеся в северо-восточном городе Ракка. Боевики обвинили власти в Дамаске в направленных против курдского ополчения провокациях и неоднократных нарушениях достигнутого ранее режима прекращения огня.

11 сентября на севере Сирии отряды СДС обстреляли поселки Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир. Это привело к столкновениям между курдами и армейскими подразделениями.

Ранее политолог рассказал о возможности России помочь Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами