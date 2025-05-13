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Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией

Глава МИД Сирии: промедление с интеграцией курдов продлит хаос в стране
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Khalil Ashawi/Reuters

Отсрочка реализации соглашения между новыми сирийскими властями и курдами, проживающими в северо-восточных регионах, продлит хаос в стране, заявил министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани. Об этом сообщает саудовская газета Arab News.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, аш-Шайбани назвал решение Рабочей партия Курдистана (РПК) о самороспуске поворотным моментом для региональной стабильности. Глава МИД отметил, что подписанное соглашение с Сирийскими демократическими силами (СДС) об интеграции гражданских и военных структур курдской автономии на северо-востоке в правительство в Дамаске является сложным и деликатным, но крайне необходимым для страны процессом.

Аш-Шайбани заявил, что новые власти заинтересованы в реализации этого соглашения и надеются, что курды серьезно настроены на его претворение в жизнь. Он добавил, что задержка реализации соглашения продлит хаос в стране, откроет двери для иностранного вмешательства и усилит сепаратистские тенденции.

12 мая сообщалось, что Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией.

Ранее США начали вывод с военной базы на востоке Сирии.

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