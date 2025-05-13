Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией

Отсрочка реализации соглашения между новыми сирийскими властями и курдами, проживающими в северо-восточных регионах, продлит хаос в стране, заявил министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани. Об этом сообщает саудовская газета Arab News.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, аш-Шайбани назвал решение Рабочей партия Курдистана (РПК) о самороспуске поворотным моментом для региональной стабильности. Глава МИД отметил, что подписанное соглашение с Сирийскими демократическими силами (СДС) об интеграции гражданских и военных структур курдской автономии на северо-востоке в правительство в Дамаске является сложным и деликатным, но крайне необходимым для страны процессом.

Аш-Шайбани заявил, что новые власти заинтересованы в реализации этого соглашения и надеются, что курды серьезно настроены на его претворение в жизнь. Он добавил, что задержка реализации соглашения продлит хаос в стране, откроет двери для иностранного вмешательства и усилит сепаратистские тенденции.

12 мая сообщалось, что Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией.

Ранее США начали вывод с военной базы на востоке Сирии.