В Германии депутата АдГ исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург

Welt: в Гамбурге депутата АдГ Риша исключили из фракции за поездку в Россию
true
true
true
close
Sebastian Willnow/Global Look Press

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Гамбурга исключила депутата Роберта Риша после его участия в конференции международной лиги антиглобалистов, проходившей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на решение фракции.

Отмечается, что 41-летний политик не уведомил руководство о своей поездке в Россию, нарушив внутренние правила партии. Региональное отделение АдГ также инициировало процедуру исключения Риша из партии.

Сам депутат заверил, что поездка в Россию была частным визитом, и он случайно оказался на конференции, сопровождая «давнюю подругу из Санкт-Петербурга» (по данным издания, был вместе с бывшим депутатом парламента Гамбурга от АдГ Ольгой Петерсен, которая сейчас живет в РФ).

По словам Риша, он не был знаком с программой и участниками форума, однако решил выступить, чтобы призвать к миру в Европе и выразить обеспокоенность в связи с «расширением войны» на континенте.

10 сентября депутата бундестага от АдГ, виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафовали на €2 тыс. за поездку в Россию. Издание отмечает, что, помимо этого, парламентария лишили права выступать в течение шести недель на заседаниях бундестага. Сам Моосдорф не согласился с наложенным на него штрафом и подчеркнул, что он был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта.

Ранее АдГ исключила депутата, называвшегося «дружелюбным лицом национал-социализма».

