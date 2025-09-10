На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о штрафе депутату бундестага за поездку на день рождения в Россию

Politico: депутата АдГ оштрафовали на €2 тысячи за поездку в Россию
true
true
true
close
Global Look Press

Депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафовали на €2 тыс. за поездку в Россию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на решение руководства фракции АдГ.

«Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере €2 тыс. после поездки в Россию, о которой он не уведомил (фракцию — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, помимо этого, Моосдорфа лишили права выступать в течение шести недель на заседаниях бундестага.

При этом не сообщается, о какой именно поездке немецкого депутата в Россию идет речь. Сам Моосдорф не согласился с наложенным на него штрафом и подчеркнул, что он был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта.

В июле немецкая партия «Альтернатива для Германии» исключила депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из своих рядов. Хельферих, известный своими высказываниями и тесными связями с представителями экстремистской идеологии, заслужил репутацию неонациста.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами