Стало известно о штрафе депутату бундестага за поездку на день рождения в Россию

Politico: депутата АдГ оштрафовали на €2 тысячи за поездку в Россию

Депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафовали на €2 тыс. за поездку в Россию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на решение руководства фракции АдГ.

«Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере €2 тыс. после поездки в Россию, о которой он не уведомил (фракцию — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, помимо этого, Моосдорфа лишили права выступать в течение шести недель на заседаниях бундестага.

При этом не сообщается, о какой именно поездке немецкого депутата в Россию идет речь. Сам Моосдорф не согласился с наложенным на него штрафом и подчеркнул, что он был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта.

В июле немецкая партия «Альтернатива для Германии» исключила депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из своих рядов. Хельферих, известный своими высказываниями и тесными связями с представителями экстремистской идеологии, заслужил репутацию неонациста.

