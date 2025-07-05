Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила депутата бундестага Маттиаса Хельфериха из своих рядов. Хельферих, известный своими высказываниями и тесными связями с представителями экстремистской идеологии, заслужил репутацию неонациста, сообщает журнал Focus.

«Арбитражный суд земельного отделения «Альтернативы для Германии» в Северном Рейне-Вестфалии принял решение об исключении из партии депутата бундестага Маттиаса Хельфериха», — пишет издание.

Политику приписывают идеологическую близость к национал-социализму, а также связи с представителями экстремистских кругов в Германии.

Летом 2021 года была обнародована внутренняя переписка, в которой Хельферих, в частности, называл себя «дружелюбным лицом национал-социализма».

После выборов в бундестаг в 2021 году Хельферих не был принят во фракцию АдГ, однако в феврале текущего года ему удалось стать ее членом.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Германия вновь является врагом России, а канцлер Мерц стал последователем своих родственников, воевавших в Вермахте.

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