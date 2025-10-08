В МИД России осудили НАТО и ЕС за покрывание атак ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что страны НАТО и Евросоюза (ЕС), покрывая атаки Украины в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), становятся их соучастниками.

В ходе своего выступления дипломат напомнила, что пару недель назад в результате обстрела со стороны украинских войск оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС «Днепропетровская», что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции.

«Покрывая подобные террористические акты киевского режима страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — сказала Захарова.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских войск.

Ранее на ЗАЭС прокомментировали ситуацию с отсутствием внешнего электроснабжения.