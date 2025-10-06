Запорожская АЭС подверглась артиллерийским обстрелам

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации, передает ТАСС.
«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки (АЭС — прим. ред.)», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.
До этого директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ЗАЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения. По ее словам, ситуация остается сложной, но находится под контролем.
Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. Генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива хватает, добавила представитель ЗАЭС.
1 октября она сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».