Запорожская АЭС подверглась артиллерийским обстрелам

МАГАТЭ: на расстоянии 1,25 км от ЗАЭС зафиксированы артиллерийские обстрелы
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

«Команда МАГАТЭ слышала несколько раундов входящих и исходящих артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки (АЭС — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

До этого директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ЗАЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения. По ее словам, ситуация остается сложной, но находится под контролем.

Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. Генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива хватает, добавила представитель ЗАЭС.

1 октября она сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее на ЗАЭС оценили возможность повторения сценария «Фукусимы».

