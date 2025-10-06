На Запорожской АЭС сообщили о повторной атаке на станцию

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
«На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, данные действия происходят в условиях, когда ЗАЭС в течение двух недель была лишена внешнего электропитания, необходимого для обеспечения ее безопасности. В пресс-службе добавили, что энергоснабжение продолжается с помощью резервных дизель-генераторов.
Представители станции подчеркнули, что удары вблизи ЗАЭС невозможно объяснить с точки зрения логики.
В публикации отмечается, что сотрудники станции не пострадали, разрушения носят незначительный характер.
Незадолго до этого специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.
Ранее на ЗАЭС прокомментировали ситуацию с отсутствием внешнего электроснабжения.