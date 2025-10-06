На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС сообщили о повторной атаке на станцию

ЗАЭС: станция и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам ВСУ
true
true
true
close
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километрах от периметра ЗАЭС», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, данные действия происходят в условиях, когда ЗАЭС в течение двух недель была лишена внешнего электропитания, необходимого для обеспечения ее безопасности. В пресс-службе добавили, что энергоснабжение продолжается с помощью резервных дизель-генераторов.

Представители станции подчеркнули, что удары вблизи ЗАЭС невозможно объяснить с точки зрения логики.

В публикации отмечается, что сотрудники станции не пострадали, разрушения носят незначительный характер.

Незадолго до этого специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Ранее на ЗАЭС прокомментировали ситуацию с отсутствием внешнего электроснабжения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами