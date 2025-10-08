В России прокомментировали отсутствие ответа со стороны США на предложение по ДСНВ

Рябков: Россия обойдется без реакции США, если им неинтересна инициатива по ДСНВ

Россия может обойтись без реакции США в случае отсутствия у них интереса к инициативе по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия сделала предложение, протянула руку, но если американцам это не нужно, российская стороны без этого обойдется.

22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

6 октября президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина продлить ДСНВ на год, отметив, что для него это звучит как хорошая идея.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Трампа «основанием для оптимизма».

Ранее Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки.