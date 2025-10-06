Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки

В декабре в США начнется строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск, сообщает ТАСС.

30 сентября Трамп выступил с речью в министерстве войны США (бывшее минобороны или Пентагон). В обращении к американским военным он сообщил об отставании России и Китая по субмаринам на 25 лет.

Также глава Белого дома заявил, что принял решение направить две атомные подводные лодки к берегам Российской Федерации из-за упоминания слова «ядерный» в угрозах от российских политиков.

Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в начале августа, после заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и их перепалки в соцсети.

Ранее ВМС США ввели в боевой состав новую ударную атомную подлодку.