На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки

Трамп: США в декабре начнут строительство новой атомной подлодки класса Virginia
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

В декабре в США начнется строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск, сообщает ТАСС.

30 сентября Трамп выступил с речью в министерстве войны США (бывшее минобороны или Пентагон). В обращении к американским военным он сообщил об отставании России и Китая по субмаринам на 25 лет.

Также глава Белого дома заявил, что принял решение направить две атомные подводные лодки к берегам Российской Федерации из-за упоминания слова «ядерный» в угрозах от российских политиков.

Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в начале августа, после заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и их перепалки в соцсети.

Ранее ВМС США ввели в боевой состав новую ударную атомную подлодку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами