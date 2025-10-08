В Турции рассказали, почему Трамп хочет скорее добиться перемирия в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп хочет скорее добиться перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы не упустить шанс получить Нобелевскую премию. Об этом заявил близкий к правительственным кругам обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

«Трамп понял, что путь к Нобелевской премии лежит через Газу. Нобелевские премии будут объявлены 10 октября. Трамп пытается добиться перемирия до этого срока, чтобы не упустить возможность получить награду», — считает он.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.