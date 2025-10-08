На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции рассказали, почему Трамп хочет скорее добиться перемирия в секторе Газа

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет скорее добиться перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы не упустить шанс получить Нобелевскую премию. Об этом заявил близкий к правительственным кругам обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.

«Трамп понял, что путь к Нобелевской премии лежит через Газу. Нобелевские премии будут объявлены 10 октября. Трамп пытается добиться перемирия до этого срока, чтобы не упустить возможность получить награду», — считает он.

Официальные контакты между делегациями Израиля и ХАМАС начались в Египте 6 октября.

До этого руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников.

В ответ на это заявление американский лидер призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее Трамп назвал решающими ближайшие 48 часов переговоров по Газе.

Война в Газе
